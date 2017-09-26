Мужчина с гранатой поджег дом нардепа НФ Березы

Дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы пытался сжечь мужчина.



Об этом свидетельствует информация пресс-службы полиции Днепропетровщины и источники Украинской правды.



"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области", - говорится в сообщении.



"А чуть позже автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - заявили правоохранители.



Как сообщается на сайте полиции, при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".



Указывается, что за совершение преступления был задержан житель. Кривой Рог 1980 года.



Следователи открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).



Согласно информации в электронной декларации Березы, дом в селе Чумаки Пятихатского района зарегистрирован на его жену. В НФ подтвердили, что это дом нардепа, но гостевой.



По информации УП задержанный мужчина был избитым.



Украинская правда