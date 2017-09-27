Из Калиновки эвакуированы 28 тыс человек, одна женщина пострадала

Из Калиновки и близлежащих сел эвакуированы около 28 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полиция, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных сил Украины обеспечивают эвакуацию жителей г. Калиновка и близлежащих сел. По состоянию на 03.15 ч. уже эвакуировано около 28 тысяч человек 8 тысяч из которых - с помощью транспорта, предоставленного местными властями", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что по состоянию на 3:00 сообщений о пострадавших в результате взрывов не поступало.

"На охрану публичной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винницкой области, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны", - отметили в полиции.

Также к несению службы привлечены почти 140 военнослужащих Нацгвардии, работники ГСЧС, Минобороны.

При этом в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 6:30, согласно предварительной информации травмирован 1 человек. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в Винницкую Центральную районную больницу.

Как известно, во вторник вечером, 26 сентября, произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

В Генштабе заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.