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Генштаб: В Калиновке горит 10% от всей площади арсенала

Среда, 27 сентября 2017, 04:30

Территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области составляет около 10% от общей площади арсенала.

Об этом сообщает Генштаб на странице в Facebook.

Отмечается, что в половине хранилищ, охваченных огнем, боеприпасов нет.

"На складах Вооружения Вооруженных Сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, продолжаются мероприятия по локализации пожара. Площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасов отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения Нацгвардии и Нацполиции вместе с местными властями проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествиеГенштаб
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