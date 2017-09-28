Нарушения воздушного пространства Беларуси не было – пограничники

Государственная пограничная служба Украины заверяет, что никакого нарушения воздушного пространства Беларуси не было.



Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал 28 сентября спикер ГПС Олег Слободян.



"Государственная пограничная служба продолжает мониторить линию украинско-белорусской государственной границы, в том числе мы осуществляем воздушный мониторинг. Речь идет о крайнем полете 25 сентября. Белорусская сторона считает, что наш патрульный самолет нарушил воздушное пространство Беларуси", – пояснил Слободян.



В то же время он заверил, что полеты (о них ГПС заблаговременно предупреждает белорусскую сторону) осуществлялись по четко определенному маршруту с привязкой к государственной границе.

Маршрут патрульного самолета Госпогранслужбы 25 сентября 2017

"Ни один из приборов, которыми оснащены наши самолеты, не зафиксировал нарушение государственной границы Украины", – отметил Слободян.



Он заверил, что пограничники проверили эту информацию и по линии Министерства обороны Украины через Силы противовоздушной обороны: "Нарушения воздушного пространства не было".

Как разъяснил дополнительно Слободян у себя в Facebook, самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины оборудован современной навигационной системой "GARMIN-1000", которая позволяет экипажу осуществлять навигацию с высокой точностью, а органам управления воздушным движением позволяет отслеживать полет самолета.



Органы управления воздушным движением "Украэрорух" наблюдали полет самолета. По их информации нарушений государственной границы не зафиксировано.



Радиотехнические подразделения Воздушных Сил ВС Украины наблюдали полет самолета. Нарушений государственной границы с их стороны не зафиксировано.



По материалам объективного контроля ведомственной системы отслеживания маршрута полета самолета "авиатрекинг" - нарушений государственной границы не зафиксировано.



В то же время представитель ГПСУ отметил, что они ознакомлены с позицией белорусской стороны, считающей, что нарушение было.



"Мы эту информацию, конечно, примем к сведению и еще раз проверим всю документацию, которая касается результатов выполнения полетов", – заверил Слободян.



Как сообщалось ранее, 28 сентября Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту "в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны".



Валентина Романенко, УП