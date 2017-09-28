Журналисты представили платформу с показателями Украины в мировых рейтингах

28 сентября Украинская правда вместе с Vox Ukraine и Zeitgeist Design представили проект-платформу, где размещена информация об индексах Украины в ключевых мировых рейтингах.



Презентация состоялась в Украинском кризисном медиацентре с участием главного редактора Украинской правды Севгиль Мусаевой, заместителем главы Администрации президента Дмитрием Шимкивым, почетным президентом Kyiv School Economics Тимофеем Миловановым.



Также присутствовали директор по внешним связям представительства Всемирного банка в Украине Дмитрий Деркач и директор по коммуникациям UkraineInvest Любомир Маркевич.



В проекте собраны индексы Украины почти 40 ключевых рейтингов, что, по замыслу авторов, должно помочь людям получать объективную и полную информацию о месте Украины в мире.



Рейтинги разделены по разным направлениям "Экономика", "Свободы", "Человеческий капитал", "Коррупция" и "Государство и безопасность". Указано визуальную динамику за последние шесть лет, географические и глобальные соседи Украины по рейтингам.





"На первом этапе проекта аналитики VoxUkraine отобрали более 50 самых цитируемых международных рейтингов, в которых представлены Украины. Для финализации списка мы спросили около 10 экспертов из разных областей, которые индексы и рейтинги из сферы их профессиональных интересов они считают наиболее репрезентативными и актуальными", - говорится в пояснении к проекту.



Украинская правда