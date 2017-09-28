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Журналисты представили платформу с показателями Украины в мировых рейтингах

Четверг, 28 сентября 2017, 16:15

28 сентября Украинская правда вместе с Vox Ukraine и Zeitgeist Design представили проект-платформу, где размещена информация об индексах Украины в ключевых мировых рейтингах.

Проект презентовали в Украинском кризисном медиацентре главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева, руководитель VoxUkraine Борис Давиденко, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Также присутствовали директор по внешним связям представительства Всемирного банка в Украине Дмитрий Деркач, директор по коммуникациям UkraineInvest Любомир Маркевич и почетный президента Kyiv School Economics Тимофей Милованов.
 
В проекте собраны индексы Украины почти 40 ключевых рейтингов, что, по замыслу авторов, должно помочь людям получать объективную и полную информацию о месте Украины в мире.

 

Рейтинги разделены по разным направлениям "Экономика", "Свободы", "Человеческий капитал", "Коррупция" и "Государство и безопасность". Указано визуальную динамику за последние шесть лет, географические и глобальные соседи Украины по рейтингам.

 



"На первом этапе проекта аналитики VoxUkraine отобрали более 50 самых цитируемых международных рейтингов, в которых представлены Украины. Для финализации списка мы спросили около 10 экспертов из разных областей, которые индексы и рейтинги из сферы их профессиональных интересов они считают наиболее репрезентативными и актуальными", - говорится в пояснении к проекту.
 
Украинская правда

Темы: УкраинаэкономикаСМИ
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