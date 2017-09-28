Хорваты и УЕФА хотят от Динамо денег и отчетности из-за долгов

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Четверг, 28 сентября 2017, 17:43

Орган финансового контроля УЕФА требует от киевского "Динамо" предоставить информацию относительно состояния задолженности клуба для лицензирования в сезоне 2017/2018.

В письме УЕФА в адрес ФФУ говорится: "Проверка контрольной информации ФК" Динамо "Киев показала, непогашенную задолженность, которая была заявлена ​​как отсрочена по состоянию на 30.07.2017", - говорится в письме УЕФА, который получила УП.

В письме отмечается, что задолженность составляет для "Динамо" уже более 180 дней и УЕФА беспокоится, по лицензии, которую УЕФА выдала Федерации футбола.

Соответствующее письмо от УЕФА мог стать следствием того, что Федерация футбола Хорватии обратилась к ФФУ за трансфер защитника Иосифа Пиварича, который перешел в "Динамо" в начале августа 2017 года.

 

В письме от хорватов, киевское "Динамо" просят погасить задолженность перед загребским "Динамо" по трансферу Пиварича в сумме 475 тысяч евро.

Темы: футбол УЕФА
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