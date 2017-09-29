Волкер: Ситуация в Калиновке не повлияет на предоставление США оружия Украине

Решение США о предоставлении Украине летального оружия не будет зависеть от взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украине Курт Волкер, передает "Голос Америки".



"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении (Украине ) оружия будет приниматься исходя из целей США в этом вопросе", - отметил он.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Вечером 27 сентября в Минобороны сообщили, что на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.