Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Калиновке пострадали 2 человека, пожар 4 домов потушили – ГСЧС

Среда, 27 сентября 2017, 10:33

По оперативной информации по состоянию на 10 утра среды, в Калиновке травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 10:00 эвакуировано более 30 000 человек.

Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой помощи и психологи ГСЧС.

Калиновка
Калиновка
Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

 

На данный момент закрыто движения всех видов транспорта, в том числе:

- автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский;

- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги;

- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г.. Калиновка.

Отключены линии электропередач Калиновка – УкрФлора и Калиновка – Лавровка.

Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.

 

ГСЧС напоминает, что жителям Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) сообщили об эвакуации, а по заявкам жителей дополнительно вывозят из с. Иванов и Лесная-Лысеевка Калиновского района.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка от Минобороны и 3 пожарных поезда.

 

Также работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.

К месту происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 98 человек и 48 единиц техники.

Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Эвакуированным областные власти предлагают переждать в двух винницких школах: № 6 (улица Стрелецкая, 12) и № 31 (улица Богдана Ступки, 13).

Из-за взрывов по измененному маршруту идут 47 пассажирских поездов, которые задержатся в пути от 5 до 8 часов.

Предварительно открыто производство относительно "диверсии".

Президент Петр Порошенко собирает военное командование для поиска путей ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Калиновке Винницкой области.

Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным происшествием в регионе.

Алена Рощенко, УП

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: