В Калиновке пострадали 2 человека, пожар 4 домов потушили – ГСЧС

По оперативной информации по состоянию на 10 утра среды, в Калиновке травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



По состоянию на 10:00 эвакуировано более 30 000 человек.



Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой помощи и психологи ГСЧС.

Калиновка Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

На данный момент закрыто движения всех видов транспорта, в том числе:



- автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский;



- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги;



- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г.. Калиновка.



Отключены линии электропередач Калиновка – УкрФлора и Калиновка – Лавровка.



Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.

ГСЧС напоминает, что жителям Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) сообщили об эвакуации, а по заявкам жителей дополнительно вывозят из с. Иванов и Лесная-Лысеевка Калиновского района.



К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка от Минобороны и 3 пожарных поезда.

Также работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.



К месту происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 98 человек и 48 единиц техники.



Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.



Эвакуированным областные власти предлагают переждать в двух винницких школах: № 6 (улица Стрелецкая, 12) и № 31 (улица Богдана Ступки, 13).

Из-за взрывов по измененному маршруту идут 47 пассажирских поездов, которые задержатся в пути от 5 до 8 часов.

Предварительно открыто производство относительно "диверсии".

Президент Петр Порошенко собирает военное командование для поиска путей ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Калиновке Винницкой области.

Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным происшествием в регионе.



Алена Рощенко, УП