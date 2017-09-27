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Следователи отрабатывают 4 основные версии ЧП под Калиновкой

Среда, 27 сентября 2017, 16:34

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области.

Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются 4 основные следственные версии совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении ГПУ.

В то же время сами версии следствия в сообщении Генпрокуратуры не перечисляются.

Как известно, на территории воинской части в городе Калиновка Винницкой области 26.09.2017 около 21 час. 46 мин. произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов, находившихся в хранилищах и площадках открытого хранения.

По данному факту военной прокуратурой Центрального региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины (диверсия).

Осуществление досудебного расследования в данном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляет группа прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Генеральная прокуратура Украины осуществляет контроль за состоянием досудебного расследования указанного уголовного производства.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.

Советник президента Порошенко Юрий Бирюков отмечал, что причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий пожар на военных складах.

В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.

А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.

Украинская правда

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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