Суд арестовал имущество заводов Коломойского и Боголюбова

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Пятница, 29 сентября 2017, 11:35

Печерский районный суд Киева арестовал имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкого горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота", которые контролируют Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Об этом свидетельствует решение суда от 14 сентября 2017 года, внесенное в Единый реестр судебных решений.

Арест наложен по просьбе Генеральной прокуратуры в рамках расследования хищения средств из "Приватбанка", который ранее принадлежал Коломойскому и Боголюбову.

Отмечается, что должностные лица ПАО КБ "Приватбанк" путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд. гривен, выделенными на рефинансирование "Приватбанка".

Следствие установило, что должностные лица "Приватбанка" в течение длительного времени под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн. долларов США выдали кредиты предприятиям, подконтрольным последним, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов.

Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Украинская правда

Темы: Приват суд Коломойский
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