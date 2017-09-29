Суд посадил на 9 лет двух "журналистов", которые работали на "Новороссия ТВ"

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Пятница, 29 сентября 2017, 12:51

Суд признал журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина виновными в содействии деятельности террористической организации "ДНР" и приговорил их к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой информацию, полученную в прокуратуре Житомирской области.

Согласно приговору Андрушовского райсуда Житомирщины, преступники создали в интернете трансляционные сервисы для телеканала "Новороссия ТВ".

Также один из подсудимых распространял в СМИ материалы с призывами к совершению теракта, разжигал национальную рознь и унижал достоинство украинского народа.

Приговором от 28 сентября одного из них суд признал виновным в совершении уголовного преступления по ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации), второго - в совершении преступления по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) и ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации).

Темы: суд тюрьма СМИ Донбасс
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