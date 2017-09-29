Появилось видео нашумевшего решения суда по делу Кононенко-Абромавичуса

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Пятница, 29 сентября 2017, 21:52

Обнародовано видео, которое свидетельствует о том, что Апелляционный суд Киева отказался принимать в качестве доказательства против нардепа БПП Игоря Кононенко электронное письмо, потому что в нем содержится электронный адрес, который пишется латиницей.

Решение суда было принято в четверг.

Таким образом, суд обязал экс-министра экономического развития Абромавичуса опровергнуть заявление в адрес нардепа от БПП Игоря Кононенко.

Нардеп БПП Светлана Залищук ранее рассказывала, что судьи очень раздражающе относились к новым доказательствам, предоставленным апеллянтом.

"Например, апеллянт – адвокат Абромавичуса – подает копию письма, которое якобы поступило из почты на почту Бейлина, в котором Кононенко просит назначить своего человека в каком-то государственном предприятии. И судья говорит, что не может принять это как доказательство, потому что здесь содержится текст на английском языке. Адвокат ответил, что текст на русском или украинском языке, а в ответ судья зачитал адрес на английском. На основании этого он не захотел принимать это как доказательство", - рассказала Залищук.

Как известно, в сентябре 2015 экс-глава Минэкономразвития Абромавичус пожаловался, что ему больше месяца не удается добиться отставки главы "Укртрансхимаммиака" Виктора Бондика.

В начале февраля 2016 Абромавичус заявил, что нардеп Игорь Кононенко (БПП) активно лоббировал своих людей на должность гендиректора "Укрхимтрансаммиак".

"Кононенко имел непосредственный интерес в этой компании, где, вместо того чтобы помочь мне сбросить регионала Бондика, завел своих людей, которые совместно управляют этим предприятием", - утверждал глава МЭРТ.

В свою очередь Кононенко назвал преступлением то, что Бондик до сих пор возглавляет "Укртрансаммиак", поскольку он сотрудничал "с семьей" экс-президента Виктора Януковича.

3 февраля 2016 года  Абромавичус заявил о решении уйти в отставку. Одной из главных причин он назвал давление и коррупционную деятельность со стороны Кононенко, который, по его словам, пытался взять под контроль государственные предприятия.

Кононенко отрицал эти обвинения.

Украинская правда 

Темы: Кононенко Абромавичус
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