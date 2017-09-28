Суд обязал Абромавичуса опровергнуть заявление относительно Кононенко

Апелляционный суд обязал экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса опровергнуть заявление в адрес нардепа от БПП Игоря Кононенко.

Соответствующее решение суд вынес 28 сентября, сообщила "Украинской правде" нардеп Светлана Залищук.

"Суд принятий решение о том, что заявление Абромавичуса порочит честь и достоинство Кононенко. Суд принятий решение, что Айварас должен опровергнуть информацию за свой счет на том же месте, где он распространял обвинения Кононенко. Также Абромавичус должен оплатить судебный сбор в сумме 551,21 гривны", - сказала Залищук.

Заседение суда 28 сентября Фото solydarnist.org

Она отметила, что на ее взгляд, суд был заангажирован.

"Судья очень раздражительно отнеслась к новым доказательствам, предоставленным апеллянтом. Например, апеллянт – адвокат Абромавичуса – подает копию письма, которое якобы поступило из почты на почту Бейлина, в котором Кононенко просит назначить своего человека в каком-то государственном предприятии. И судья говорит, что не может принять это как доказательство, потому что здесь содержится текст на английском языке. Адвокат ответил, что текст на русском или украинском языке, а в ответ судья зачитал адрес на английском. На основании этого он не захотел принимать это как доказательство", - рассказала Залищук.

Сам Абромавичус в комментарии "Украинской правде" заявил, что будет обжаловать это решение.

"Решение суда грубо нарушает право на свободу политической дискуссии, гарантированное ст.10 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Решение обжалую в Высший специализированный суд", - сказал Абромавичус.

В свою очередь Кононенко заявил, что Абромавичус, как законопослушный граждан Украины, обязан выполнить решение суда.

"Решение суда было несколько месяцев назад, сегодня рассматривалась апелляция господина Абромавичуса, и Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции. Согласно действующему законодательству, после решения Апелляционного суда, решение первой инстанции вступает в законную силу. Если Абромавичус законопослушный граждан Украины, то он обязан выполнить решение суда", - сказал Кононенко в эфире 112.ua.

Как известно, в сентябре 2015 экс-глава Минэкономразвития Абромавичус пожаловался, что ему больше месяца не удается добиться отставки главы "Укртрансхимаммиака" Виктора Бондика.

В начале февраля 2016 Абромавичус заявил, что нардеп Игорь Кононенко (БПП) активно лоббировал своих людей на должность гендиректора "Укрхимтрансаммиак".

"Кононенко имел непосредственный интерес в этой компании, где, вместо того чтобы помочь мне сбросить регионала Бондика, завел своих людей, которые совместно управляют этим предприятием", - утверждал глава МЭРТ.

В свою очередь Кононенко назвал преступлением то, что Бондик до сих пор возглавляет "Укртрансаммиак", поскольку он сотрудничал "с семьей" экс-президента Виктора Януковича.

3 февраля 2016 года Абромавичус заявил о решении уйти в отставку. Одной из главных причин он назвал давление и коррупционную деятельность со стороны Кононенко, который, по его словам, пытался взять под контроль государственные предприятия.

Кононенко отрицал эти обвинения.

Украинская правда