Мать пленного Агеева просит омбудсмена РФ помочь с информацией о сыне

Мать пленного российского военного Виктора Агеева Светлана 31 августа обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Как пишет "Новая газета", мать пленного ефрейтора сообщает, что спустя два месяца после задержания Агеев не получает ни полноценной адвокатской, ни консульской поддержки.

Агеева просит Москалькову "посодействовать в получении информации о сыне" через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО г. Старобельска.

Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины.

"До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы [России]. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката", — пишет Агеева омбудсмену.

В телефонной беседе с "Новой газетой" Агеева рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, "не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит".

"Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги две тысячи евро [в месяц], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством", - отмечает мать военного.

Виктор Чевгуз на вопросы "Новой газеты" не ответил. По номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки, пишет издание.

Как известно, задержанный 24 мая на Донбассе российский ефрейтор Виктор Агеев 22 июля встретился в Старобельске со своей матерью и корреспондентом "Новой газеты" Павлом Каныгиным.

Тогда он рассказал, что из официальных представителей России его до сих пор никто не посетил: за месяц дипломаты лишь раз позвонили начальнику колонии Череватому.

В день встречи Агеева с матерью глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия Агеева квалифицируются как терроризм.



Ранее Агеев подтверждал, что его отправили на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.