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Пленный военный Агеев встретился с матерью, СБУ призывает РФ освободить заложников

Суббота, 22 июля 2017, 15:44

В Старобельске (Луганская обл.) cостоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью, которая прибыла в Украину накануне.

Об этом 22 июля на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Наши следователи по поручению главы государства (Петра Порошенко) пошли на встречу и организовали встречу", - сообщил он.

"Встреча проходит прямо сейчас в Старобельске", - добавил Грицак.

фото - Павел Каныгин
Фото - Павел Каныгин

"Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к президенту РФ об освобождении всех украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО", - заявил глава СБУ.

Он добавил, что по состоянию на 22 июля, по данным СБУ на территории ОРДЛО содержатся 134 человека.

"В оккупированном Крыму - десятки крымскотатарских активистов, на территории России - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко и другие", - добавил Грицак.

"Мы надеемся, что мать российского контрактника Агеева и российские журналисты донесут правду до граждан РФ о непосредственном участии регулярных войск и кадровых военных и контрактников ВС РФ на Донбассе. В интересах самих россиян - остановить "трафик цинковых гробов российских наемников", - отметил Грицак.

В свою очередь журналист "Новой газеты" Павел Каныгин, который также присутствовал на встрече, сообщил, что сначала мать Агеева увиделась с сыном в присутствии журналистов, в т.ч. из иностранных изданий, после чего была с Агеевым наедине.

"Мама передала сыну посылку, в ней конфеты и вещи. Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает. Встреча с мамой для него оказалась почти сюрпризом, он только сегодня узнал, что мама приехала к нему. Четыре месяца они не виделись", - отметил Каныгин.

Он добавил, что организовать встречу помогала администрация президента Украины и СБУ.

"Никто из российских представителей за это уже почти месяц, который Виктор находится под стражей, к нему не приходил. Даже российский консул. Хотя в Харькове есть Генконсульство РФ", - добавил Каныгин и напомнил, что мать Агеева обращалась с просьбой о помощи, в т.ч. через СМИ, к российскому руководству - президенту, министру обороны, в МИД.

Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Мать Агеева Светлана ранее говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.

Украинская правда

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Темы: ДонбассРосcияСБУ
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