Госпогранслужба усилила контроль границ перед учениями "Запад-2017"

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиленно участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", – отметил он.

По словам Слободяна, в Беларуси задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска.

"Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 1 сентября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко заявил, что учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Он также отметил, что учения имеют более широкий контекст, чем объявленные маневры на территории Беларуси. Муженко сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек.

Как сообщалось, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. человек.

Россия и Беларусь утверждают, что предстоящие учения будут носить чисто оборонный характер.

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