"Запад-2017": Киев просчитывает сценарии действий РФ, включая наступление

Учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Об этом 1 сентября заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

Муженко отметил, что обучение имеют более широкий контекст, чем объявленные маневры на территории Беларуси.

"Реальные масштабы подготовки к учениям" Запад-2017 ", сроки их проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь - российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи учений выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов, – сказал генерал армии.

Он сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении - около 100 000 человек, в том числе в 70 000 военнослужащих Вооруженных сил и в 30 000 сотрудников других силовых структур России.

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По его словам, содержание мероприятий стратегических учений "Запад-2017", состав привлекаемых войск (сил), позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.

"Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства РФ, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии по ущемлению прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения, – отметил Муженко.

"Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", – отметил генерал армии.