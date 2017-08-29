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РФ запевняє, що навчання "Захід-2017" носять лише оборонний характер

Вівторок, 29 серпня 2017, 13:33

Навчання "Захід-2017" носять тільки оборонний характер, умовний супротивник не пов'язаний з конкретним регіоном.

Про це повідомив заступник міністра оборони РФ генерал-лейтенант Олександр Фомін, передає білоруський "Інтерфакс".

"Навчання "Захід-2017", крім антитерористичної спрямованості, носять суто оборонний характер", - сказав він у вівторок.

Фомін також зазначив, що, незважаючи не те, що вчення проводяться на території Білорусі, при розробці задуму "мався на увазі умовний противник".

"За нашими оцінками, обстановка, передбачена в сценарії навчання, може виникнути в будь-якій точці світу", - зазначив він.

Як повідомлялося, російсько-білоруські стратегічні маневри "Запад-2017" пройдуть 14-20 вересня. Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тис. осіб.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключав, що Росія може створити ударні угруповання військ для вторгнення в Україну на цих навчаннях.

У НАТО мають намір уважно стежити за тим, як РФ і Білорусь будуть проводити навчання, заявив в п'ятницю генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Сполучених Штатів в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті у період російських навчань "Запад".

Окрім того, під час навчань Білорусі і Росії "Запад-2017" США подвоять число винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.

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