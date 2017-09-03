Грицак - главе ФСБ РФ: "Остановитесь!"

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 22:38

Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ АлександруБортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

Об этом Грицак заявил в эфире телеканала "Прямой" вечером 3 сентября. 

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру ... Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", - заявил Грицак.

Он добавил, что в результате терактов "погибли десятки людей, многие получили ранения".

"Вы перешли границу, вы были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании ... Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин (президент РФ Владимир Путин) не вечны?", - заявил глава СБУ.

"В ваших силах все это остановить. Остановитесь", - призвал Грицак.

Украинская правда

Темы: СБУ Грицак Росcия
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