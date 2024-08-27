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Ярослав Грицак: Общество хочет нового лидера. И оно его уже ищет

Роман КравецВторник, 27 августа 2024, 05:30
фото: Назарий Мазилюк

За час повномасштабної війни в української аудиторії суттєво зріс запит на контент про історію.

В Youtube з’явилися десятки історичних каналів, які збирають мільйони переглядів. А такі історики, як Владлен Мараєв, чи Олександр Алфьоров, стали зірками соцмереж. 

Цього разу "Українська правда" вирішила зробити велике інтерв’ю з професором УКУ Ярославом Грицаком. 

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Грицак не переказує історію. 

Він дивиться на події наче механік в СТО, який розбирає авто на запчастини і дрібні деталі. Грицак бачить історію цілісно – шукає причини, вивчає наслідки, критично вчитується у документи, щоб дійти до власних, а не повторити чужі висновки. 

Професор УКУ не боїться давати жорстких оцінок і ламати усталені стереотипи про сучасних політиків. І це разюче відрізняє його від більшості спікерів. 

Минулого року ми вже опублікували розмову з професором Грицаком – про кражу нашого минулого Росією, про Леніна, Сталіна, Черчилля, Путіна, Зеленського та Залужного.

У новому інтерв’ю УП зупинилася виключно на становленні сучасної України. 

Ми говорили про останні тридцять три роки її новітньої історії. 

Про те, як насправді ми здобули незалежність. Хто і чому ставав президентом. Як, здавалося б, всемогутні люди в одну мить втрачали владу. 

Про віру та розчарування. Слабкості й егоїзм політиків. 

Про помилки, їхні причини та болючі наслідки. Про мудрість і силу народу. 

Про велику війну з Росією і сценарії її закінчення. Та звичайно ж про наше майбутнє. 

Приємного перегляду!

Роман Кравець, УП

Назарій Мазилюк, Олексій Климов, Андрій Ковш фото і відео

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