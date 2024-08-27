Ярослав Грицак: Общество хочет нового лидера. И оно его уже ищет
За час повномасштабної війни в української аудиторії суттєво зріс запит на контент про історію.
В Youtube з’явилися десятки історичних каналів, які збирають мільйони переглядів. А такі історики, як Владлен Мараєв, чи Олександр Алфьоров, стали зірками соцмереж.
Цього разу "Українська правда" вирішила зробити велике інтерв’ю з професором УКУ Ярославом Грицаком.
Грицак не переказує історію.
Він дивиться на події наче механік в СТО, який розбирає авто на запчастини і дрібні деталі. Грицак бачить історію цілісно – шукає причини, вивчає наслідки, критично вчитується у документи, щоб дійти до власних, а не повторити чужі висновки.
Професор УКУ не боїться давати жорстких оцінок і ламати усталені стереотипи про сучасних політиків. І це разюче відрізняє його від більшості спікерів.
Минулого року ми вже опублікували розмову з професором Грицаком – про кражу нашого минулого Росією, про Леніна, Сталіна, Черчилля, Путіна, Зеленського та Залужного.
У новому інтерв’ю УП зупинилася виключно на становленні сучасної України.
Ми говорили про останні тридцять три роки її новітньої історії.
Про те, як насправді ми здобули незалежність. Хто і чому ставав президентом. Як, здавалося б, всемогутні люди в одну мить втрачали владу.
Про віру та розчарування. Слабкості й егоїзм політиків.
Про помилки, їхні причини та болючі наслідки. Про мудрість і силу народу.
Про велику війну з Росією і сценарії її закінчення. Та звичайно ж про наше майбутнє.
Приємного перегляду!
Роман Кравець, УП
Назарій Мазилюк, Олексій Климов, Андрій Ковш фото і відео