Трамп поручил Тиллерсону выполнять санкции против РФ

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Суббота, 30 сентября 2017, 05:35

Президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю Рексу Тиллерсону свои полномочия по выполнению санкций в отношении РФ за агрессию против Украины.

Об этом говорится в президентском меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Таким образом, Тиллерсон получил функции и полномочий в рамках выполнения Акта о противодействии противникам Америки через Закон о санкциях 2017 года, Закона о поддержке свободы Украины от 2014 года и Закона о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины от 2014 года.

Также Тиллерсон в согласовании с министром финансов США Стивеном Мнучином будет контролировать выполнение санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обратились к Трампу с письмом с требованием начать выполнять принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России.

Как сообщалось, министерство финансов США с 28 октября введет ограничения на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц.

Темы: санкции Росcия США
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