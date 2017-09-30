Трамп поручил Тиллерсону выполнять санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю Рексу Тиллерсону свои полномочия по выполнению санкций в отношении РФ за агрессию против Украины.
Об этом говорится в президентском меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
Таким образом, Тиллерсон получил функции и полномочий в рамках выполнения Акта о противодействии противникам Америки через Закон о санкциях 2017 года, Закона о поддержке свободы Украины от 2014 года и Закона о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины от 2014 года.
Также Тиллерсон в согласовании с министром финансов США Стивеном Мнучином будет контролировать выполнение санкций в отношении Северной Кореи.
Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обратились к Трампу с письмом с требованием начать выполнять принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России.
Как сообщалось, министерство финансов США с 28 октября введет ограничения на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц.
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