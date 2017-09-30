Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп поручил Тиллерсону выполнять санкции против РФ

Суббота, 30 сентября 2017, 05:35
Трамп поручил Тиллерсону выполнять санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю Рексу Тиллерсону свои полномочия по выполнению санкций в отношении РФ за агрессию против Украины.

Об этом говорится в президентском меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Таким образом, Тиллерсон получил функции и полномочия в рамках выполнения Акта о противодействии противникам Америки через Закон о санкциях 2017 года, Закона о поддержке свободы Украины от 2014 года и Закона о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины от 2014 года.

Также Тиллерсон в согласовании с министром финансов США Стивеном Мнучином будет контролировать выполнение санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обратились к Трампу с письмом с требованием начать выполнять принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России.

Как сообщалось, министерство финансов США с 28 октября введет ограничения на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц.

Темы: санкцииРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
санкции
Нефтепромышленная корпорация SLB полностью прекращает поставки в Россию
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Вучич объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: