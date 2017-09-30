Сутки в АТО: боевики били из минометов и танков, ранены 4 бойцов ВСУ

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Суббота, 30 сентября 2017, 07:38

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь, в т.ч. применяя минометы и танки. Ранения различной степени тяжести получили 4 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошедших суток огневая активность противника из Донецкого направлении сместилась на Приморский. Боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов.

После 18 часов боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец.

Еще один украинский защитник получил ранения около 19 часов во время огневого противостояния на подступах к Березовому.

Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у Павлополя и Талаковки.

На Луганском направлении, вблизи Новотошковского, около 20 часов боевики выпустили по опорному пункту ВСУ 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Силы АТО открыли огонь в ответ. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец ​​ВСУ.

На Донецком направлении, после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.

Как сообщалось, 29 сентября днем в результате гранатометного обстрела неподалеку Талаковки был ранен еще один боец ВСУ.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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