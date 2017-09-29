День в АТО: Бойовики 9 разів стріляли по позиціях ЗСУ, 1 військовий поранений

Проросійські бойовики у п'ятницю 9 разів порушили перемир’я, українські військові 6 разів відповідали на їхній вогонь.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, доба почалася з інтенсивних обстрілів позицій ЗСУ на Донецькому напрямку.

"Вночі, неподалік селища Піски, бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти. А з 5-ї ранку і упродовж години російсько-окупаційні війська випустили 13 мін калібру 120 міліметрів, 19 мін калібру 82 міліметри та близько 20 снарядів з танку по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Наші бійці жорстко відповіли ворогу", - розповіли у штабі АТО.

Окрім того, зранку майже три години проросійські незаконні збройні формування били з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу шахти Бутівка. Вже вдень під ворожим вогнем знову опинились позиції ЗСУ біля Авдіївки та Кам’янки.

"На Приморському напрямку противник двічі обстрілював з гранатометів українські укріплення неподалік Водяного. Факти застосування ворогом великокаліберних кулеметів зафіксовані і у районі Павлополя. А близько 14 години, неподалік Талаківки, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту з автоматичного гранатомету отримав поранення один український військовослужбовець", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, на Луганському напрямку зберігалася тиша.

Українська правда