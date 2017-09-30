В РФ хотят без суда блокировать сайты за анонсы несанкционированных акций

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Суббота, 30 сентября 2017, 15:12

Российские депутаты Госдумы предлагают дать Генпрокуратуре полномочия без суда блокировать сайты за анонсы несанкционированных акций.

Об этом сообщили "Ведомости".

"Депутаты Юрий Швыткин ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ) предлагают ужесточить надзор в интернете. В пятницу, 29 сентября они внесли в Госдуму поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении.

Изменениями предлагается дать Генпрокуратуре полномочия без суда блокировать сайты за нежелательный, по мнению авторов поправок, контент.

"Это призывы к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона, сказано в законопроекте", - пишет издание.

Также по ускоренной процедуре можно будет блокировать площадки за распространение материалов запрещенных в России некоммерческих организаций

Для блокировки сайта Генпрокуратуре будет достаточно направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.

Сейчас же процедура блокировки ресурсов в России предусматривает решения суда, что, по мнению депутатов, слишком длительно и сложно.

Темы: Росcия законодательство запрет
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