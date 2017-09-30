В РФ хотят без суда блокировать сайты за анонсы несанкционированных акций
Российские депутаты Госдумы предлагают дать Генпрокуратуре полномочия без суда блокировать сайты за анонсы несанкционированных акций.
Об этом сообщили "Ведомости".
"Депутаты Юрий Швыткин ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ) предлагают ужесточить надзор в интернете. В пятницу, 29 сентября они внесли в Госдуму поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении.
Изменениями предлагается дать Генпрокуратуре полномочия без суда блокировать сайты за нежелательный, по мнению авторов поправок, контент.
"Это призывы к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона, сказано в законопроекте", - пишет издание.
Также по ускоренной процедуре можно будет блокировать площадки за распространение материалов запрещенных в России некоммерческих организаций
Для блокировки сайта Генпрокуратуре будет достаточно направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.
Сейчас же процедура блокировки ресурсов в России предусматривает решения суда, что, по мнению депутатов, слишком длительно и сложно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.