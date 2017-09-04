Дело о хищениях на "Стене" направили в суд

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Понедельник, 4 сентября 2017, 12:01

Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц пограничной службы о растрате средств, выделенных на проект "Стена".

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, рассматривать дело будет Оболонский районный суд Киева. В уголовном производстве военнослужащие Государственной пограничной службы Украины обвиняются в вымогательстве у предпринимателя взятки "за несоздание препятствий" при реализации договора о строительстве усиленной границы.

"Речь идет о подписании актов приемки-передачи выполненных работ, перечисление средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договорных отношений с коммерческим предприятием", - объясняют в прокуратуре.

Как сообщалось в июле, ГПУ выявила схему растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией.

Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украину.

Сейчас проект реализован чуть более чем на 10%

Украинская правда

Темы: граница прокуратура суд криминал
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