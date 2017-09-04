Парубий выступает за визы для россиян
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает актуальным вопрос введения визового режима с государством-агрессором – Российской Федерацией.
Об этом он сказал во время брифинга 4 сентября, отвечая на вопрос журналистов относительно решения СНБО о биометрическом контроле на границе.
"Лично я приветствую решение СНБО. Это правильный шаг, направленный на ограничение бесконтрольного въезда в Украину граждан Российской Федерации", – отметил Парубий.
"Однако этот вопрос не снимает актуальности введения полноценных виз для граждан РФ. Я дальше держу этот вопрос на контроле и буду искать сторонников этого решения", - подчеркнул он.
Парубий выразил надежду, что удастся "найти положительное решение в этом вопросе"
Валентина Романенко, УП
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