Парубий выступает за визы для россиян

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Понедельник, 4 сентября 2017, 13:53

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает актуальным вопрос введения визового режима с государством-агрессором – Российской Федерацией.

Об этом он сказал во время брифинга 4 сентября, отвечая на вопрос журналистов относительно решения СНБО о биометрическом контроле на границе.

"Лично я приветствую решение СНБО. Это правильный шаг, направленный на ограничение бесконтрольного въезда в Украину граждан Российской Федерации", – отметил Парубий.

"Однако этот вопрос не снимает актуальности введения полноценных виз для граждан РФ. Я дальше держу этот вопрос на контроле и буду искать сторонников этого решения", - подчеркнул он.

Парубий выразил надежду, что удастся "найти положительное решение в этом вопросе"

Валентина Романенко, УП

Темы: граница паспорт СНБО
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