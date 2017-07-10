СНБО вводит реестр россиян в Украине

Для граждан Российской Федерации, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации.

Об этом во время брифинга сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее чем в начале следующего года. Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации", - сказал он.

"То есть гражданин РФ, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить МИД необходимые данные, которые будут определять МИД", - добавил Турчинов.

По его словам также вводится требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, в месте их временного пребывания.

"А также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины", - сказал он.

Турчинов также рассказал, что на границе будет осуществляться пропуск "по биометрическим паспортам".

"А также осуществляется снятие биометрических данных (отпечатков пальцев) для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения. То есть понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан", - сказал он.

Александр Шумилин, УП