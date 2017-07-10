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Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев – СНБО

Понедельник, 10 июля 2017, 17:23

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента инициирует введение биометрического контроля для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - цитирует пресс-служба слова Порошенко.

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал Порошенко.

Он выразил уверенность, что подготовленные проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

Порошенко отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Он добавил, что на заседании СНБО в понедельник Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

"Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения.

Он обратился к министру внутренних дел с поручением взять исполнение решения под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

Украинская правда

Темы: СНБО
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