Автор граффити на Грушевского рассказал, когда сможет его восстановить

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Понедельник, 4 сентября 2017, 23:32

Стрит-арт художник Sociopath рассказал, что договорился с министром культуры Евгением Нищуком о восстановлении графити, которые были нанесены во время Революции достоинства на улице Грушевского.

Об этом он сообщил на Facebook.

"Сегодня я разговаривал с министром культуры, господином Нищуком, мы договорились, что после решения всех официальных и организационных вопросов, я восстановлю "Иконы Революции". Наконец-то у меня будет время и пространство, которого мне не хватало в ту ночь на Груше, чтобы сделать качественные рисунки ", - отметил художник.
 
"И хочу порадовать львовьян: реставрационные работы я начну по восстановлению львовской Трилогии "Война", министр обещал содействовать. Жду, когда будут решены все формальности и берусь за работу. Люди, давайте держать ситуацию на контроле", - добавил он.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже в тот же день люди разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум".

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Въятрович заявил, что институт обратится в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана - и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

4 сентября из магазина "Эмпориум" начали вывозить мебель.

Украинская правда

Темы: Майдан история скандал
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