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Прокуратура начала производство по факту уничтожения граффити

Воскресенье, 3 сентября 2017, 17:58

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены на фасаде дома по ул. Грушевского во время Революции достоинства.

Об этом 3 сентября сообщили в прокуратуре г.Киева. 

"Приказом Министерства культуры №869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовную ответственность", - отмечается в сообщении.

В связи с вышеизложенным сведения об указанном правонарушении внесены в ЕРДР по ст. 298 УК Украины - "Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры".

Как известно, с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Позже вход в магазин люкс-мебели, с фасада которого ранее стерли граффити, разгромили, а у входа зажгли шины.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса. 

Украинская правда 

Темы: КиевЕвромайданпрокуратура
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