Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Грушевского разгромили магазин, где стерли граффити

Воскресенье, 3 сентября 2017, 15:31
На Грушевского разгромили магазин, где стерли граффити
Фото Влада Соделя

В Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана.

Соответствующие фото разместил фотограф Владислав Содель в Twitter.

На фото также видно, что возле входа в магазин жгли шины.

Также фото появились на странице националистической организации С14, которая ранее призвала "идти в гости" в этот магазин.

Как сообщалось, в воскресенье стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Украинская правда

Темы: КиевМайданистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: