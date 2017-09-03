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Институт нацпамяти: уничтожение граффити на Грушевского – преступление

Воскресенье, 3 сентября 2017, 13:38
Институт нацпамяти: уничтожение граффити на Грушевского – преступление

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма из-за уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина на улице Грушевского в Киеве.

Об этом сообщил директор института Владимир Вятрович в Facebook.

Он подчеркнул, что граффити на Грушевского являются памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869.

"Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность", - отметил Вятрович.

Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана.

"За уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул он.

По словам Кириленко, акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ.

Как сообщалось, в воскресенье стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Украинская правда

Темы: КиевМайданистория
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