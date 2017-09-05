Число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60

8 просмотров
Вторник, 5 сентября 2017, 03:00

В результате урагана "Харви" в штате Техас погибли, по меньшей мере, 60 человек.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.

Наибольшее количество людей погибли в техасском округе Харрис – 30 подтвержденных смертей.

"Харви", который обрушился на Техас 25 августа, стал самым мощниым ураганом в штате за последние 50 лет. В результате стихийного бедствия погибли около 50 человек, более 1 миллиона человек были эвакуированы. Ураган повредил около 200 тысяч домов.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт оценил убытки от урагана "Харви" в сумму от 150 до 180 мдрд долларов США.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посольство США осудило вмешательство в дела Крымской епархии УПЦ КП 4 сентября 2017, 22:15
Чорний дим над російським консульством: що стоїть за нетиповим кроком США 4 сентября 2017, 14:25
Украина и США пролетят с контролем над Россией и Беларусью 4 сентября 2017, 10:48
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман рассказал приоритеты бюджета на следующий год
OVERTIME: Главные события дня в экономике
ГПУ закрыла дело против Данилюка
Главные новости дня
Все новости
Гастро-новости

15 заведений, которые открылись в Киеве в августе

Книги

"Прогулка по лесам": отрывок из книги о путешествии по Аппалацкой дорожке