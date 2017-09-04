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Убытки от урагана "Харви" в Техасе оценили в $ 150-180 миллиардов

Понедельник, 4 сентября 2017, 03:47

Губернатор штата Техас Грег Эбботт оценил убытки от урагана "Харви" в сумму от 150 до 180 мдрд долларов США.

Об этом сообщает Reuters.

Эбботт заявил, что ориентировочный ущерб от урагана "Харви" составляет от 150 до 180 млрд долларов, назвав его более дорогим чем ураганы "Катрина" или "Сэнди", которые "опустошили Новый Орлеан в 2005 году и Нью-Йорк в 2012 году".

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить первичные 7,85 млрд на работы по восстановлению.

Но, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, даже эта сумма может быть задержана, если Конгресс быстро не увеличит долговой порог, поскольку Соединенные Штаты уже достигают ограничения на займы до конца месяца.

"Без увеличения долгового лимита я не уверен, что мы получим деньги для Техаса в этом месяце", - сказал Мнучин.

"Катрина" стоила налогоплательщикам США более 110 млрд долларов, установив рекорд. Аргументируя заявленную сумму на восстановление своего штата, Эбботт заявил, что ущерб от "Харви" побьет этот рекорд.

"Харви", который обрушился на Техас 25 августа, стал самым мощниым ураганом в штате за последние 50 лет. В результате стихийного бедствия погибли около 50 человек, более 1 миллиона человек были эвакуированы. Ураган повредил около 200 тысяч домов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАстихийное бедствие
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