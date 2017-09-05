Окупанты сожгли в Крыму 108 кг сыров и колбас из Украины и Евросоюза

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Вторник, 5 сентября 2017, 11:02

В Керчи и Феодосии оккупанты изъяли и уничтожили более 108 кг немецких, голландских и украинских сыров и колбас.

Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

По данным пресс-службы, "в ходе проверочных действий в магазине Феодосии и на 8 торговых точках рынка Керчи были установлены факты хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию".

"В частности, государственные инспекторы выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 кг и колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 кг", - сказано в сообщении.

Также указано, что в последствии выявленные "незаконные" продукты были сожжены в печи-инсинераторе.

Как известно, в марте прошлого года в Севастополе были выявлены сыры и колбасы, произведенные в Евросоюзе и Украине, весом в 373,6 кг.  Позже вся продукция также была сожжена.

Как известно, Россия ограничила импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из стран, которые ввели санкции против нее из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, – и регулярно уничтожает продукцию, поступающую в обход запрета.

Украинская правда

Темы: Крым аннексия продукты
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