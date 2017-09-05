Поляков проверился сам и оплатил Сытнику обследование у психиатра

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Вторник, 5 сентября 2017, 17:29

Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков оплатил психиатрическое обследование для директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и предлагает ему "принять эстафету".

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Поляков считает, что "директор НАБУ должен быть здоровым "на голову", поэтому оплатил ему обследование у соответствующего специалиста.

"Вчера прошел медосмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера #3. Передаю эстафету Директору НАБУ Артему Сытнику. Предоставление ему медицинских услуг мной оплачено в полном объеме (копию квитанции прилагаю). Поэтому, в любое удобное для него рабочее время он сможет посетить соответствующее заведение, которое находится по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 51", - написал Поляков.

Также он добавил, что "Сытник должен доказать обществу, что у него с головой все нормально".

 

Ранее Поляков похвастался своей справкой от психиатра. Он заявил, что согласно консультативного заключения психических расстройств не выявлено.

Как известно, в конце июля Поляков обратился в Генпрокуратуру с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблении служебным положением директором НАБУ Артемом Сытником.

По словам Полякова, у него есть "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".

В свою очередь Сытник назвал обвинения в его адрес от Полякова случаем, достойным внимания психиатра.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добычи янтаря, которому суд на время следствия избрал залог в 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет.

Украинская правда

Темы: Поляков Сытник НАБУ
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