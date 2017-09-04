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Поляков похвастался справкой от психиатра

Понедельник, 4 сентября 2017, 11:53

Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков прошел психиатрическое обследование, которое анонсировал на прошлой неделе.

Об этом он сам заявил в Facebook.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3", - написал Поляков.

Также он добавил, что согласно с консультативным заключением психических нарушений обнаружено не было.

Как известно, в конце июля Поляков обратился в Генпрокуратуру с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблении служебным положением директором НАБУ Артемом Сытником.

По словам Полякова, у него есть "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".

В свою очередь Сытник назвал обвинения в его адрес от Полякова случаем, достойным внимания психиатра.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря, которому суд на время следствия избрал залог в 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет.

Нардеп трижды отказывался надевать его на себя.

Однако 23 августа правоохранители надели электронный браслет слежения на народного депутата Максима Полякова.

Украинская правда

Темы: ПоляковНАБУвзятка
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