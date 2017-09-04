Поляков похвастался справкой от психиатра
Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков прошел психиатрическое обследование, которое анонсировал на прошлой неделе.
Об этом он сам заявил в Facebook.
"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3", - написал Поляков.
Также он добавил, что согласно с консультативным заключением психических нарушений обнаружено не было.
Как известно, в конце июля Поляков обратился в Генпрокуратуру с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблении служебным положением директором НАБУ Артемом Сытником.
По словам Полякова, у него есть "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".
В свою очередь Сытник назвал обвинения в его адрес от Полякова случаем, достойным внимания психиатра.
Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря, которому суд на время следствия избрал залог в 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет.
Нардеп трижды отказывался надевать его на себя.
Однако 23 августа правоохранители надели электронный браслет слежения на народного депутата Максима Полякова.
Украинская правда