Поляков заявил о "фантастическом компромате" на Сытника

Нардеп от фракции "Народный фронт" Максим Поляков прибыл в Генеральную прокуратуру для допроса.

Об этом Поляков сообщил в понедельник.

"Сегодня я надеюсь, что меня допросят как пострадавшую лицо в совершении провокации в отношении меня, а это 380-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до восьми лет заключения для господина Сытника", - сказал он.

Как утверждает Поляков, ГПУ должна вызвать на допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по этому вопросу.

Также Поляков заявил, что имеет "фантастическую, бешеную" информацию после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".

"Поверьте, это будет информация, которая лично председателя НАБУ приведет на скамью подсудимых", - добавил он.

Кроме того, нардеп заявил, что не собирается носить электронный браслет и сдавать загранпаспорта.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат. Парламент дал разрешение на привлечение их к ответственности.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

27 июля во Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Поляков снова отказался надевать браслет.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог.

28 июля руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что если депутат Максим Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства, а ему грозит еще одно уголовное дело.

Українські новини, Укринформ