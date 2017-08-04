Сытник считает, что заявлениями Полякова должен заняться психиатр

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал обвинения в его адрес от нардепа Максима Полякова случаем, достойным внимания психиатра.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"Слова Полякова лучше прокомментирует психиатр. Я не вижу, что тут комментировать", - заявил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обвинения нардепа.

В этот день Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий открывали в Одессе офис НАБУ.

По штатному расписанию в офисе будет 24 сотрудника, в том числе 16 детективов. В настоящее время отобраны 8 из них.

При этом офис открылся без руководителя: 4 конкурса на должность главы Одесского отделения НАБУ не увенчались успехом, сейчас идет 5-й конкурс, в котором принимают участие несколько десятков человек.

Как сообщалось, в конце июля народный депутат от фракции "Народный фронт" Максим Поляков обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблениях служебным положением Сытником.

По словам Полякова, у него имеется "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".

"Поверьте, это будет информация, которая лично председателя НАБУ приведет на скамью подсудимых", - заявил он.

Как известно, Полякова подозревают во взяточничестве в деле о незаконной добыче янтаря. Парламент дал разрешение на привлечение его ответственности.