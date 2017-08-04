Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник считает, что заявлениями Полякова должен заняться психиатр

Пятница, 4 августа 2017, 14:21

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал обвинения в его адрес от нардепа Максима Полякова случаем, достойным внимания психиатра.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"Слова Полякова лучше прокомментирует психиатр. Я не вижу, что тут комментировать", - заявил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обвинения нардепа.

В этот день Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий открывали в Одессе офис НАБУ.

По штатному расписанию в офисе будет 24 сотрудника, в том числе 16 детективов. В настоящее время отобраны 8 из них.

При этом офис открылся без руководителя: 4 конкурса на должность главы Одесского отделения НАБУ не увенчались успехом, сейчас идет 5-й конкурс, в котором принимают участие несколько десятков человек.

Как сообщалось, в конце июля народный депутат от фракции "Народный фронт" Максим Поляков обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблениях служебным положением Сытником.

По словам Полякова, у него имеется "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".

"Поверьте, это будет информация, которая лично председателя НАБУ приведет на скамью подсудимых", - заявил он.

Как известно, Полякова подозревают во взяточничестве в деле о незаконной добыче янтаря. Парламент дал разрешение на привлечение его ответственности.

Темы: ПоляковСытникНАБУВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Поляков
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: