Генсек ООН призвал власти Мьянмы прекратить насилие

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Среда, 6 сентября 2017, 07:08

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Совету Безопасности шаги по прекращению насилия в Мьянме.

Об этом пишет Радио Свобода.

Гутерриш высказал серьезную обеспокоенность в связи с нападениями на представителей этнического меньшинства рохинджа.

Генеральный секретарь призвал власти Мьянмы предоставить мусульманам в штате Ракхайн гражданство или иной правовой статус для нормальной жизни.

Представители народности рохинджа не могут получить гражданство Мьянмы. Предыдущие военные режимы Мьянмы, лишили всех представителей народности гражданства, а с ним и всех гражданских прав, и пытались заставить их эмигрировать из страны, считая их чужими.

Тяжелое социальное положение стало почвой для развития исламского экстремизма среди этой народности.

Кровавые столкновения в регионе вспыхивают время от времени с 2012 года, когда они впервые стали массовыми и вызвали бегство более 100 тысяч рохинджа в лагеря для внутренне перемещенных лиц.

Насилие, к которому прибегали экстремисты-рохинджа в последние годы, привело и к радикализации их соседей, преимущественно носителей буддизма, которых, в свою очередь, начали подстрекать националистические буддистские организации.

За последние недели в результате столкновений между силами безопасности и мусульманами-рохинджа в Мьянме погибли не менее 400 человек. Более 90 тысяч бежали в Бангладеш.

Темы: ООН
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