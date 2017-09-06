Наблюдатели ОБСЕ видели, как под Луганском едут танки

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Среда, 6 сентября 2017, 08:41

Представители миссии ОБСЕ 4 сентября зафиксировали 3 танка, которые двигались на юг неподалеку подконтрольного "ЛНР" пгт Успенка, что в 23 км на юго-запад от Луганска.

Танки были "за соответствующими линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения", отмечается в отчете миссии за этот день.

Кроме того, члены патруля миссии видели 3 гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), которые стояли в 1 км к югу от подконтрольного правительству с. Анадоль (65 км к югу от Донецка), что является нарушением линий отвода.

Также миссия отметила "наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, которое СММ адресовала подписантам комплекса мер".

В неподконтрольных Киеву районах за пределами соответствующих линий отвода в Донецкой области наблюдатели заметили, что там до сих пор не хватает 11 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм).

В другом месте наблюдатели зафиксировали 5 самоходных гаубиц (2С1) и заметили, что там до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1).

Наблюдателям отказали в доступе к одному месту размещения отведенного тяжелого вооружения

Темы: Донбасс ОБСЕ оружие Минские соглашения
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