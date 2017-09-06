Россия хочет "особый статус" Донбасса, а потом миротворцев

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявляет, что прежде, чем вводить миротворцев, Киев должен законодательно закрепить за Донбассом особый статус по "формуле Штайнмайера".

Об этом он заявил перед началом встречи в среду, сообщает "Интерфакс. Беларусь".

"Миротворцы ООН могут быть введены на линию разграничения только после того, как Киев законодательно решит вопрос об утверждении на постоянной основе особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.

Он также добавил, что развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки, которые должны быть согласованы в рамках ТКГ.

"Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера", - пояснил политик.

Кроме того, Грызлов добави, что "нужно будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что миротворцы ООН на Донбассе пойдут на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, но это надо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

В МИД Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, поскольку сторона-агрессор на территории Украины не может одновременно выступать и миротворцем.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что у Украины готов свой вариант резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.

Украинская правда