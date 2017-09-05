Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин за миротворцев на Донбассе, но на своих условиях

Вторник, 5 сентября 2017, 10:33
Путин за миротворцев на Донбассе, но на своих условиях

Президент России Владимир Путин считает, что миротворцы ООН на Донбассе пойдут на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, но это надо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС во вторник, сообщает "Интерфакс".

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", – заявил российский лидер.

По словам Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях", – заявил российский лидер.

"Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", – сказал он.

"Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности (ООН – ред.)", – заявил президент России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыДонбассРосcияООНПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
миротворцы
Итальянские миротворцы останутся в Косово после жестких столкновений с сербами
Литва предлагает обсудить миротворческую миссию для ЗАЭС
Кулеба назвал ключевое условие Украины относительно возможных миротворческих миссий
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: