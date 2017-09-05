Путин за миротворцев на Донбассе, но на своих условиях

Президент России Владимир Путин считает, что миротворцы ООН на Донбассе пойдут на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, но это надо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС во вторник, сообщает "Интерфакс".

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", – заявил российский лидер.

По словам Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".



"Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях", – заявил российский лидер.

"Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", – сказал он.



"Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности (ООН – ред.)", – заявил президент России.