На комитете в Раде согласовали все 2144 поправки к пенсионной реформе

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Среда, 6 сентября 2017, 16:23

Комитет соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рассмотрел 2144 поправки к законопроекту о пенсионной реформе №6614 и направил на рассмотрение парламента его согласованный вариант.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

"Профильный комитет обработал 2144 поправки к законопроекту и вышел на согласованный вариант пенсионной реформы, который рекомендовал в целом", - написал он.

Как сообщалось, в рамках пенсионной реформы комитет соцполитики также рекомендовал парламенту ввести с 1 января 2019 года накопительную систему пенсионного страхования.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада пенсии законодательство реформы
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