Контактная группа зафиксировала за неделю самое низкое число обстрелов с 2015 года

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Четверг, 7 сентября 2017, 01:54

За минувшую неделю контактная группа зафиксировала наименьшее число обстрелов с 2015 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, Дарка Олифер на странице в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года зафиксировано самое низкое количество обстрелов начиная с 2015 года", - говорится в сообщении.

Также Олифер сообщила, что стороны, в порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня, договорились о проведении скайп-встречи подгруппы по безопасности 13 сентября.

Она отметила, что режим тишины является "принципиальным условием для всестороннего продолжения имплементации Минских соглашений, включая гуманитарный, политический, социально- экономический блоки вопросов".

Темы: Донбасс
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