Депутаты о выступлении президента: Фарисейство и начало кампании

Народные депутаты по-разному отзываются об обращении президента Петра Порошенко к Верховной Раде.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из кулуаров парламента.



Так на вопрос, какое впечатление вызвало выступление президента, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сказал: "Исключительно отрицательное".



Также негативно оценивает обращение Порошенко и член фракции "Самопомич" Олег Лаврик:



"В двух словах – это было фарисейство", – сказал Лаврик.



Вместе с тем во фракции БПП обращение Порошенко вызвало положительные эмоции.



"Мне очень понравилось. Оно было достаточно самокритичным, была часть, где президент говорил, что люди недовольны властью и почему. То есть президент понимает ситуацию. Мне понравились моменты о том, что сделано, что будет сделано", – сказал народный депутат Алексей Гончаренко.



На уточнение, что ему не понравилось в выступлении, Гончаренко сказал: "Возможно, могло быть короче".



В Радикальной партии обращение президента к Раде назвали началом президентской кампании.



"Это начало его президентской кампании. Любые победы имеют много родителей, а вот поражения – всегда сироты. Негативные моменты он не указал. По форме все красиво, по содержанию это президентская кампания", – сказал член фракции РПЛ Дмитрий Линько.

Как известно, 7 сентября президент Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде.



Глава государства, в частности призвал нардепов отменить депутатскую неприкосновенность в 2020 году.



Роман Кравец, УП