Порошенко предлагает снять неприкосновенность с нардепов в 2020 году

Президент Петр Порошенко призвал депутатов отменить депутатскую неприкосновенность в 2020 году.



Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.



"Призываю внести и согласовать наконец изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность", - сказал он.



"Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, я очень простое предложение. Давайте примем это решение с введением его в действие 1 января 2020 для депутатов уже новой Верховной Рады", - добавил Порошенко.



Украинская правда