Работниц музея Мариуполя подозревают в передаче оккупантам 52 картин

Двум работницам "Мариупольского краеведческого музея" объявили о подозрении в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более 1 миллиона 320 тысяч долларов.

Об этом сообщает сайт Прокуратуры Автономной республики Крым.

"7 сентября сообщено о подозрении должностным лицам руководящего состава КУ "Мариупольский краеведческий музей" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ", - говорится в сообщении.

Фото Прокуратуры Арк

Также прокуратура намерена в ближайшее время объявить о подозрении гражданину, который способствовал совершению уголовного преступления и который сейчас находится на временно оккупированной территории.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Санкция указанной статьи УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как известно, 17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.



Позже в Минкульте Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.



18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы российских художников XVIII-XIX вв.



Выставка планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики требовали вернуть экспонаты.



По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

В августе Интерпол опроверг, что картины из крымского музея находятся в международном розыске.